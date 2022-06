Atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku. "Putin jest pozbawiony jakichkolwiek zasad"

Atak na Krzemieńczuk. "Rosjanie robią to z premedytacją"

O znaczenie rosyjskich działań Wirtualna Polska zapytała gen. broni Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcę Wojsk Lądowych i wiceministra obrony narodowej w 2012-2013. - Jeżeli wojskowi bombardują centra handlowe, w których ludzie robią zakupy, to robią to z premedytacją. W pełni świadomie uderzają w obiekt w godzinach popołudniowych, gdy ten jest oblegany przez ludzi. Chcą go zniszczyć, pogrzebać ludzi w ruinach tego obiektu - tłumaczy wojskowy.