Rosja szokuje i grozi. "Londyn zostanie zbombardowany"

Po tym jak Litwa zdecydowała się na wstrzymanie tranzytu niektórych towarów przez swoje terytorium do Kaliningradu w ramach unijnych sankcji, przedstawiciele rosyjskich władz prześcigają się w groźbach wobec Europy. Deputowany do Dumy Państwowej i bliski przyjaciel Putina Andriej Gurulow stwierdził w państwowej telewizji, że jeżeli doprowadzi to do wojny na szerszą skalę, to "Londyn zostanie zbombardowany jako pierwszy". Mówił też o Warszawie.