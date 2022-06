Wojna w Ukrainie. Łukaszenka pomoże Putinowi. Szykują 100 wagonów uzbrojenia [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 121. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Białoruskie stowarzyszenie kolejarzy poinformowało, że w wielkich bazach artyleryjskich na Białorusi rozpoczęto ładowanie uzbrojenia w celu wywiezienia go do Rosji. Według pojawiających się doniesień Rosja zamówiła 100 wagonów sprzętu. Tymczasem sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał, że postępy wojskowe, których rosyjscy najeźdźcy dokonują w Donbasie, okupione są niesamowicie wysokim kosztem i nie pomogą Rosji odnieść strategicznego zwycięstwa. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.