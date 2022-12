Strach na Kremlu? Rosja przenosi bombowce w nieznane miejsce [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 286. dzień inwazji na Ukrainę. Rosja ewakuowała bombowce strategiczne po ukraińskim ataku drona. Co najmniej sześć z nich zostało przeniesionych z bazy w Engels w nieznane miejsce - przekazał portal moscowtimes.ru. Do ataku doszło w poniedziałek. Według oświadczenia rosyjskiego ministerstwa obrony drony zostały zestrzelone, jednak ich fragmenty "nieznacznie uszkodziły korpusy dwóch samolotów". Potwierdzono jednak, że zginęło trzech wojskowych, a czterej inni zostali ranni. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.