Wielka strata rosyjskiego lotnictwa. "Polegli najlepsi z najlepszych"

"Załoga 'Brody' (żargonowa nazwa śmigłowca - red.) należała do najskuteczniejszych w całej formacji. To byli najlepsi z najlepszych. Legendy. Obaj mieli łącznie sześć Orderów Męstwa. Dziś ich już nie ma. Obu. Załogę przedstawiono już do najwyższego orderu Federacji Rosyjskiej. Otrzymają Złotą Gwiazdę Bohaterów Federacji Rosyjskiej. Pośmiertnie" - czytamy we wpisie militarnego blogera.