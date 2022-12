Dyżur bojowy na Morzu Czarnym. 21 wrogich okrętów

Niedziela to 284. dzień rosyjskiej inwazji. - Wróg bardzo chce wykorzystać zimę przeciwko nam: uczynić chłód zimy i trudności częścią swojego terroru - powiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że by przetrwać tę zimę, nie wolno dopuszczać do konfliktów wewnętrznych. Wciąż kierunek Bachmutu jest najbardziej krwawy, brutalny i ciężki w wojnie z Rosją. Tymczasem ukraińska Marynarka Wojenna alarmuje o groźnej sytuacji na Morzu Czarnym. Na dyżurze bojowym znajduje się tam aż 21 wrogich okrętów, w tym cztery mogące przenosić rakiety manewrujące Kalibr. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.