Andrzej Duda: dzień pogrzebu Pawła Adamowicza będzie ogłoszony dniem żałoby narodowej

Andrzej Duda w poniedziałek na briefingu prasowym poinformował, że dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej. Spotkanie z dziennikarzami poprzedziła minuta ciszy.

Andrzej Duda rezygnuje z organizacji marszu przeciw przemocy. Zapowiedział żałobę narodową

Jeszcze przed informacją o tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, prezydent Andrzej Duda zaprosił wszystkich przedstawicieli partii politycznych na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego. Miały dotyczyć one organizacji wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści.

- Doszliśmy wspólnie do wniosku, że jakiekolwiek marsze organizowane przez władze nie są tutaj na miejscu. Jeżeli obywatele chcą organizować marsze, oczywiście spontaniczne marsze, proszę bardzo, to jest zawsze wyraz solidarności – mówił. - Ale ponieważ rodzina, z tego, co się orientujemy, chce, żeby zachować powagę i zachować jak najmniej w tym wszystkim polityki, w której my przecież wszyscy uczestniczymy, w związku z czym postanowiliśmy, że nie będziemy organizowali żadnego marszu. Postanowiliśmy, że jeżeli to będzie możliwe, także ze strony rodziny, postaramy się wszyscy zjawić na pogrzebie i tam właśnie być razem i oddać hołd Panu Prezydentowi Adamowiczowi – zaznaczył Andrzej Duda, cytowany przez Kancelarię Prezydenta RP.