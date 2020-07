Akcja CBŚP. 23-latek planował uprowadzenie dziecka dla okupu. W grę wchodziło 2 mln złotych

Jest finał śledztwa policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji z Białegostoku oraz lokalnych funkcjonariuszy. Działania były prowadzone przez ostatnie trzy tygodnie. Mundurowi zatrzymali podejrzanego o przygotowanie do uprowadzenia dziecka dla okupu .

Wszystko zaczęło się od SMS-a, który został wysłany do pokrzywdzonego. Nadawca groził, że jeśli w ciągu 48 godzin nie przygotuje 2 milionów, jego dziecko zostanie porwane. O tym, że autor wiadomości nie żartuje, świadczył fakt, że wiedział m.in. jak ma na imię dziecko mężczyzny.

Służby rozpoczęły akcję, jednak działania nie należały do najprostszych, gdyż nadawca wiedział, jak skutecznie zakamuflować swoją tożsamość. Ostatecznie udało się ustalić, w jaki sposób i gdzie doszło do zakupu oraz rejestracji karty SIM oraz telefonu.

Akcja CBŚP. 23-latek zatrzymany

W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali na osiedlowym chodniku, całkowicie zaskoczonego 23-letniego mieszkańca województwa podlaskiego. 23-latek usłyszał zarzuty dotyczące przygotowania do wzięcia zakładnika w osobie małoletniego dziecka i usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Tego typu czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś wymuszenie rozbójnicze do lat 10.