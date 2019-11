Gangsterzy upatrzyli sobie biznesmena. Policja udaremniła porwanie dla okupu

Funkcjonariusze CBŚP zapobiegli uprowadzeniu dla okupu biznesmena z Małopolski. W sprawie zatrzymano trzech groźnych gangsterów, w tym bossa bydgoskiego półświatka Tomasza B. ps. Kadafi.



RMF podaje, że wśród osób, które przygotowywały porwanie, był Tomasz B. ps. Kadafi oraz Dariusz L. Obaj byli poszukiwani listem gończym do odbycia kary 15 i 14 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Tomasz B. to osławiony boss kujawsko-pomorskiego półświatka. Gangster ukrywał się od lutego 2018 r. Trzeci zatrzymany to Artur G., który miał odpowiadać za wynajęcie nieruchomości oraz finansowanie przygotowań. To on miał być również pomysłodawcą porwania.