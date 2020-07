Trzeczany. Obywatelskie zatrzymanie kierowcy samochodu. W aucie 4-latek

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14. 35-letni kierowca busa zauważył jadącą przed nim samochód osobowy, który wykonywała niebezpieczne manewry. Kierowca skody jechał "wężykiem", prowadząc auto od lewej krawędzi do prawej. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna był pijany.