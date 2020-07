Tragedia w Nowym Stawie. Podwójne zabójstwo. 51-latek usłyszał zarzuty

O sprawie informuje RMF FM. 51-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy zabójstwa, a drugi użycia przemocy wobec funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił jednak złożenia wyjaśnień. Grozi mu dożywocie, a śledczy z prokuratury w Malborku wskazują na to, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa obu kobiet.

Po ataku 51-latek poszedł do sklepu, gdzie wypił butelkę wódki i powiedział ekspedientce o zabójstwie. To właśnie ona wezwała policję. W momencie zatrzymania mężczyzna miał ponad 5 promili alkoholu w organizmie. W stanie zagrożenia życia trafił do szpitala. Ze względu na jego stan przesłuchanie możliwe było dopiero w środę.