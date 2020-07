Dramat w Nowym Stawie. Nie żyją dwie siostry. Mężczyzna w stanie zagrożenia życia trafił do szpitala

Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godz. 22. Jak informuje portal malbork.naszemiasto.pl, w jednym z mieszkań w Nowym Stawie w powiecie malborskim mężczyzna zaatakował nożem kuchennym partnerkę i jeszcze jedną kobietę.

Po tym zdarzeniu Tomasz P. poszedł do sklepu i to sprzedawczyni zaalarmowała policję. Jak podaje Polsat News, podejrzany miał kupić butelkę alkoholu i powiedzieć ekspedientce, o tym, co zrobił. W trakcie zatrzymania 51-letni mężczyzna był pijany. Nie było z nim możliwości kontaktu.