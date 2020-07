Wzmożone kontrole kierowców komunikacji miejskiej. Kierowca MZA: "Potraktowali mnie jak przestępcę"

Kiedy zapytał, co dalej w odpowiedzi usłyszał "nie wiemy, bo czekamy na polecenia". - Była 12.37, kiedy przyjechałam na pętlę na przerwę. Stali policjanci z drogówki i poprosili, czy mogą mi zrobić próbę, a to dość długo trwa, bo około 20 minut - relacjonuje.

Mimo że na płytce nic nie wyszło, to po włożeniu do czytnika okazało się, że w organizmie kierowcy wykryto amfetaminę i metamfetaminę. Kolejna próba wykluczyła metamfetaminę, a aby wykazać amfetaminę, próbka była zbyt mała. Trzecia próba zupełnie nic nie wykazała. Z kolei czwarta wykluczyła metamfetaminę, a wyszła amfetamina.

W pewnym momencie przyszedł funkcjonariusz, który oświadczył, że muszą pojechać do jego domu na rewizję pod kątem narkotyków. Przeszukany będzie również autobus. - Pojechaliśmy na rewizję, później na krew do praskiego. Później na komendę, bo nie byli pewni czy będę musiał oddawać mocz. Oni sami nie wiedzieli - wspomina mężczyzna. Jak się później okazało, było to konieczne.