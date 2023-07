300 plus. Kiedy wypłata? Świadczenia trafiły do pierwszych rodziców

Dobry Start, nazywany 300 plus to program skierowany do rodziców dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od 1 lipca. Osoby, które wciąż nie przesłały dokumentów powinny się pospieszyć - gwarancja wypłaty środków do końca września obowiązuje wyłącznie w przypadku dotrzymania wskazanych przez ZUS terminów.