300 plus. Nabór wniosków o świadczenie Dobry Start rusza już niebawem

Wnioski o 300 plus. Terminy, zasady

Nabór wniosków o wypłatę świadczenia 300 plus ruszy 1 lipca i potrwa do 30 listopada 2023. Warto pamiętać, że złożenie dokumentów w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę pieniędzy do końca września. Osoby, które dokonają tego później - we wrześniu, październiku lub listopadzie, będą musiały poczekać na dodatek nawet 2 miesiące. Oznacza to, że ostatnie wsparcie trafi na konta beneficjentów nawet w styczniu 2024 roku.