300 plus – wyprawka szkolna dla ucznia 2019. Zobacz, do kiedy należy złożyć wniosek w ramach programu „Dobry Start”

300 plus – Sprawdź, do kiedy trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. Do kiedy realizowane będą wypłaty

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

300 plus – wyprawka szkolna dla ucznia 2019. Zobacz, do kiedy należy złożyć wniosek w ramach programu „Dobry Start” (123RF)

300 plus – program „Dobry Start”

Nowy program rządowy „Dobry Start” 300 plus oferuje uczniom dofinansowanie wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Zgodnie z przewidywaniami rządu, rodzice powinni opłacić z tych pieniędzy zeszyty, piórniki, plecaki, przybory geometryczne, przybory do pisania itp. Już od poniedziałku, 1 lipca można składać wnioski elektroniczne o przyznanie świadczeń. Niebawem będzie się można o nie ubiegać również drogą tradycyjną. Należy zaznaczyć, że 300 plus przysługuje każdemu dziecku, bez względu na dochód rodziny, pod warunkiem, że od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia 20. roku życia, będzie kontynuować naukę. Nieco dłużej, bo do 24. roku życia, świadczenie będą otrzymywać osoby niepełnosprawnym.

300 plus – jak złożyć wniosek?

Osoby chcące otrzymać świadczenie, w ramach programu „Dobry Start” muszą złożyć stosowny wniosek. Od 1 lipca można to zrobić przez internet na dwa sposoby: za pośrednictwem portalu Emp@tia

poprzez bankowość elektroniczną

Wnioski tradycyjne (na piśmie) będzie można składać w urzędach miasta lub gmin od czwartku, 1 sierpnia 2019.

Program „Dobry Start” – kiedy wypłacane będzie świadczenie?