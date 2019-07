300 plus: Zmiany w programie „Dobry start”. Sprawdź, komu i na jakich zasadach przysługiwać będzie świadczenie

300 plus: Rząd wprowadził zmiany w programie dobry start. Zobacz, czego dotycząkogo obejmie świadczenie i w jaki sposób należy złożyć wniosek

300 plus — zmiany w programie „Dobry start”

We wtorek, 9 lipca 2019 rząd przyjął projekt rozporządzenia o zmianach w programie „Dobry start”. Od teraz świadczenie obejmie wszystkich uczniów, bez względu na tym szkoły. Dzięki temu o 300 zł ubiegać się mogą również osoby uczęszczające do szkół policealnych oraz uczniowie szkół dla dorosłych. Należy zaznaczyć, że aby to rozwiązanie mogło objąć również nową grupę osób w roku szkolnym 2019/2020, wnioski o świadczenie będą mogli składać jedynie drogą tradycyjną (pocztą lub podczas wizyty w urzędzie). Jak wskazuje CIR, takie rozwiązanie nie spowoduje zmian w kryteriach wieku dziecka, któremu przysługuje świadczenie. Obejmie ono dzieci uczące się w szkołach do ukończenia przez 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, do 24 roku życia.