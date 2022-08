300 plus, czyli dodatek "Dobry Start". Wnioski, terminy, dla kogo?

Dodatek pieniężny przyznawany w ranach programu "Dobry Start" przysługuje rodzicom i opiekunom uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny, którzy nie ukończyli 20. roku życia, lub w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, 24. roku życia. Co ważne, dodatek nie obejmuje uczniów uczęszczających do zerówek ani studentów. Wniosek o 300 plus można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku.