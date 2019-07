300 Plus z programu Dobry Start. Komu przysługuje, gdzie i kiedy złożyć wniosek, kiedy zostaną wypłacone pieniądze

Program Dobry Start, zwany również 300 Plus, to rządowa pomoc rodzicom przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej. Jest to jednorazowa pomoc w wysokości 300 złotych. Wniosek można złożyć online lub w urzędzie. Komu przysługuje 300 Plus? Od kiedy można składać wnioski i kiedy zostaną zrealizowane wypłaty?

Dobry Start. Wniosek o 300 Plus należy złożyć najpóźniej 30 listopada (WP.PL)

Dobry Start. Komu przysługuje 300 Plus

300 Plus w ramach programu Dobry Start przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci do 20. roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to 24. rok życia.

300 Plus nie otrzymają rodzice, których dzieci uczą się w przedszkolach, a także w „zerówkach”. Dobry Start nie obejmuje również studentów, uczniów szkół policealnych i dla dorosłych.

300 Plus nie przysługuje również dzieciom i osobom uczącym się przebywającym w areszcie, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej (i innej zapewniającej pełne utrzymanie) oaz domu pomocy społecznej i schronisku dla nieletnich.

Dobry Start. 300 Plus wniosek online

Podobnie jak o 500 Plus, o 300 Plus z programu Dobry Start można ubiegać się przez internet. Odpowiedni wniosek online można wypełnić w bankowości internetowej lub za pośrednictwem rządowej platformy Empatia.

Tradycyjne wnioski o 300 Plus będzie można składać od 1 sierpnia.

Warto pamiętać, że wnioski zarówno internetowe, jak i tradycyjne, można składać do 30 listopada. Dokumenty przesłane po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dobry Start. Kiedy przelewy 300 Plus?