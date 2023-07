Pikniki 800 plus. Daty i kolejne miejscowości. Wydarzenia mają promować świadczenie

Zapowiedź podniesienia kwoty, wypłacanej rodzicom w ramach programu Rodzina 500 plus, do wysokości 800 złotych, została ogłoszona przez rząd w czerwcu 2023 roku. Wyższe świadczenie, rodzice niepełnoletnich dzieci, mają otrzymywać na tych samych zasadach, co 500 plus.