Polska podnosi stopień alarmowy. "Atak to kwestia czasu"

Wskazuje, że wraz z podnoszeniem stopnia alarmowego, należy zapewniać odpowiednią liczbę ludzi i sprzętu. - Czy służby są na to przygotowane? Obawiam się, że w małym procencie - dodaje płk Kruczyński. - Niech to będzie motywator (podniesienie stopnia alarmowego w Polsce - przyp. red.) do przejrzenia planów i ich aktualizacji, i może ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i podejmie decyzję, żeby ta ochrona była na odpowiednim poziomie i żeby było dobre wyposażenie - kontynuuje.