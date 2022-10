Będą kolejne ataki? Federalni ostrzegają

Nie jest to niespodzianka – takimi podejrzeniami dzielili się już eksperci i przedstawiciele władz, w tym Polski, Niemiec, Wlk. Brytanii czy Danii. Duńska premier Mette Frederiksen, która w sobotę (1.10.22) rozmawiała w Londynie z szefową brytyjskiego rządu Liz Truss, potwierdziła: "To jest sabotaż infrastruktury krytycznej. Jest to więc bardzo poważna sytuacja".