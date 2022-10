W co gra Aleksander Łukaszenka? Posunął się o krok dalej

- Dziś obserwujemy, jak setki tysięcy Rosjan uciekają z kraju, a na ulicach rosyjskich miast dochodzi do manifestacji. Skoro tak to wygląda w Rosji, to dla Łukaszenki oficjalne ogłaszanie mobilizacji mogłoby okazać się katastrofą. Jeśli jednak władze z Mińska rzeczywiście prowadzą teraz ukrytą mobilizację, to świadczy to o silnej presji i naciskach ze strony Moskwy na Łukaszenkę. Białoruski dyktator jest w sytuacji, w której Putin przystawił mu pistolet do głowy i każe skakać na głowę do basenu, z którego wcześniej spuszczono wodę - dodaje.