Tak wygląda piekło ukraińskich jeńców. "Rosyjska swołocz bez honoru"

W ostatnim wywiadzie dla ukraińskiego kanału TNS Dianow opowiadał, jak po wzięciu do rosyjskiej niewoli trafił do obozu w Ołeniwce. - To był obóz koncentracyjny - mówił. W ciągu czterech miesięcy poza obóz wywieziono go tylko raz, by zdjąć mu z ramienia szynę służącą do stabilizacji kości.