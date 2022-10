Łukaszenka potwierdza. Biorą udział w "operacji wojskowej"

- Jeśli chodzi o nasz udział w specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie, to bierzemy tam udział. Nie ukrywamy tego. Ale nikogo nie zabijamy. Nie wysyłamy nigdzie swoich wojskowych - oświadczył Łukaszenka. Zapewnił, że Mińsk "nie narusza swoich zobowiązań" i że udział Białorusi "polega na tym, by nie dopuścić do rozszerzenia się tego konfliktu na terytorium".