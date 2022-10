W Rosji spada zaufanie do Putina. Dyrektor Centrum Lewady o mobilizacji: "pierwszy szok już minął"

Zawsze chcieliśmy pokazać, że to poparcie pod wieloma względami jest niejednorodne, nawet wymuszone. "Twardogłowa" grupa popierających bezwarunkowo wojnę - w zależności od sformułowanego pytania - to od 15 do 30 proc. Większość po prostu "przyłącza się" do decyzji rządu, dla nich to oznacza, że prawdopodobnie nie było innych możliwości. Tak samo jest z poparciem dla Putina. Wielu mówi, że go "raczej popierają", bo niepopieranie go teraz wydaje się im "niepatriotyczne". Ważne jest też to, że "operację specjalną" postrzegają nie jako wojnę z samą Ukrainą, a jako wojnę ze zbiorowym "Zachodem".