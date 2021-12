"Znając Kaczyńskiego, musi cierpieć". Tusk żartuje też z TVP Info

Sprawa Łukasza Mejzy

- Nie żeby on był jakiś szczególnie święty i nagle ze względów etycznych nie jest w stanie znieść obecności Mejzy. Tylko Kaczyński po raz pierwszy został zaszantażowany przez tak marnego człowieka i to publicznie. Znając Kaczyńskiego, musi cierpieć. W jego opinii, jeśli Polacy zobaczą, że Polską rządzi zza placów Kaczyńskiego Mejza, to być może poparcie dla PiS spadnie - tak były premier odniósł się do sprawy wiceministra. Jako pierwsza opisała ją Wirtualna Polska.