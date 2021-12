PO może samodzielnie pokonać PiS? Tusk: oczywiście, że tak

- Starałem się to wytłumaczyć i opinii publicznej, i moim zawiedzionym sympatykom, kiedy decydowałem się nie kandydować w wyborach prezydenckich. Dokładnie wiem, jakie spustoszenie ta permanentna i niezwykle brutalna kampania przeciwko mnie poczyniła, nie mam żadnych wątpliwości. I to się dzieje ciągle. To nie jest powód do chwały, ale naprawdę, proszę mi wierzyć - nie ma w Europie polityka, który byłby tak doświadczony zmasowanym, wieloletnim atakiem mediów publicznych, od rana do wieczora, i to z najcięższymi epitetami: "zdrajca", "agent niemiecki", "morderca", "złodziej" - wyliczał szef PO.