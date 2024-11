Ziobro stawi się na posiedzeniu? "Stawiam na to"

- Według wszelkich informacji, jakie do mnie docierają - półoficjalnych, ale także na podstawie zachowań samego Zbigniewa Ziobry i jego najbliższych współpracowników stawiam na to, że na 99 proc. we wtorek się stawi - powiedział Urbaniak, dodając, że "to pytanie i odpowiedź z pewnością do Zbigniewa Ziobry dotrą i jeszcze raz to zapewne przemyśli".

Na pytanie o to, jak zagłosuje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, żeby mógł zostać doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa i zeznawać, przekazał, że "to nie jest skomplikowana sprawa i sporo osób śledzi to, co się przed Pegasusem działo". - To jest niedopuszczalne, co robi Zbigniew Ziobro. Powinien stawić się nie we wtorek na komisji, którą ja prowadzę, tylko przed komisją śledczą. To całe zamieszanie, cała procedura, to wydłużanie niczemu nie służy - powiedział poseł KO.