Zebranie władz PiS. Przyznają to pierwszy raz w historii. "Będą cięcia, sytuacja jest piekielnie trudna"

Polityk bliski szefowi rządu: - Na pewno chcemy utrzymać tańszą żywność. To jest kluczowe. Odpowiedzialność za tę kwestię bierze premier, ale to resort finansów ma pracować nad nowymi rozwiązaniami. - Możliwości jest kilka, na stole są różne scenariusze. Decyzja zostanie podjęta na przełomie listopada i grudnia. Niewykluczone są zmiany ustawowe, które będą obowiązywać maksymalnie kwartał - przyznaje rozmówca zbliżony do Ministerstwa Finansów.