"Idzie kryzys": Prof. Orłowski: "Inflacja będzie rosła, bo rząd nie robi nic, by ją zwalczyć". Czas zaciskać zęby

Brak wiarygodności prezesa NBP jest poważnym problemem. – Im mniej wiarygodny jest bank centralny, tym trudniej jest zwalczyć inflację. Mówiąc krótko, wiem, o co chodziło prof. Glapińskiemu, cel był słuszny, ale efekt odwrotny. Zamiast wystudzić oczekiwania inflacyjne, obniżył zaufanie do działania banku centralnego, jego profesjonalizmu i zdolności do kontrolowania inflacji. Ekspert zwraca uwagę, że to właśnie NBP ma niezbędne narzędzia, by walczyć z inflacją. To m.in. podwyżka stóp procentowych. - Najlepiej, kiedy NBP nie musi podwyższać stóp procentowych, ale komunikuje, że jak inflacja będzie rosła, to tak podniesie stopy, że wymusi jej spadek. Taka strategia może działać tylko, jeśli bank centralny i jego opinie są wiarygodne.