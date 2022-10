Awantura w NBP. "Gorzej być nie może, bo już jest ruina". Nawet w PiS się niepokoją

I nie ukrywa, że Donald Tusk - co zresztą zapowiadał sam szef PO - jest zdeterminowany, by prof. Glapińskiego ze stanowiska "wykurzyć". - Glapiński jest nielegalny i nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem. I nie trzeba będzie do tego ustawy. Gościa można wyprowadzić z NBP i ja to zrobię, gwarantuję wam to - zapowiadał kilka tygodni temu lider Platformy Obywatelskiej.