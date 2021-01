Zbigniew Stonoga z kolejnym Europejskim Nakazem Aresztowania

Jak ustalili śledczy z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w okresie od maja 2011 r. do czerwca 2013 r. Zbigniew Stonoga wyłudził od Skarbu Państwa ponad 2 mln złotych. W tym celu wykorzystał przepisy, dzięki którym spółki nabywające nieruchomości miały prawo do odliczeń podatkowych.

- Usiłował również wyłudzić kwotę niemal 5 mln złotych, do czego jednak nie doszło w wyniku działań kontrolnych Urzędów Skarbowych - poinformowała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie prokurator Katarzyna Skrzeczkowska.

"To jest prostackie". Bartosz Arłukowicz odpowiada Ryszardowi Terleckiemu

Lech Wałęsa staje w obronie Zbigniewa Stonogi. Podaje powody

Piątkowa decyzja to już drugi Europejski Nakaz Aresztowania wydany za Stonogą. Wcześniej ten krok podjął Sąd Okręgowy w Lublinie.

Śledczy z Lublina zarzucają biznesmenowi oszustwa związane z prowadzeniem przez niego działalności charytatywnej. Chodzi o wyprowadzenie z fundacji 900 tys. złotych oraz wydawanie ich niezgodnie z przeznaczeniem np. na grę w kasynie. Nagranie przedstawiające przedsiębiorcę wydającego w taki sposób duże sumy wyciekło kilka miesięcy temu do internetu.

Inny zarzut, to pranie brudnych pieniędzy, którego S. miał się dopuszczać w latach 2015-2017.

Stonoga, jak sam przyznał w jednym ze wpisów na swoim profilu na Facebooku, uciekł do Norwegii, gdzie starał się o azyl polityczny. "Wprost" dotarł niedawno do pisma z 24 listopada 2020 roku, w którym Lech Wałęsa zwrócił się do Norweskiego Urzędu Imigracyjnego. Wałęsa domagał się pozytywnej rekomendacji wniosku o azyl polityczny dla Stonogi. W ocenie byłego prezydenta mężczyzna jest osobą prześladowaną z powodów politycznych.