Przekazano najnowsze doniesienia o stanie zdrowia Ficy

Zamach na premiera Słowacji. Fico postrzelony

Do zamachu na premiera Słowacji doszło w środę. Według relacji świadków, Fico wyszedł przed Dom Kultury w miejscowości Handlova, gdzie odbywało się posiedzenie rządu. Gdy polityk witał się z ludźmi, padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala.