"WSJ": Kijów poprosił Waszyngton o zgodę. Chcą użyć broni na terenie Rosji

Według doniesień dziennika "Wall Street Journal", ukraińskie władze zwróciły się do rządu Stanów Zjednoczonych z prośbą o zgodę na wykorzystanie amerykańskiej broni na terenie Federacji Rosyjskiej. - Dajecie nam kij, ale nie pozwalacie nam go użyć - stwierdziła ukraińska polityczka, odnosząc się do narzuconym przez Waszyngton ograniczeń.