Wyśledzone z satelity. W Osipowiczach na obszarze Białorusi powstaje magazyn broni nuklearnej

Wypatrzyły to satelity. Na obszarze Białorusi budowana jest baza jądrowa

Rosja dostarczyła takie kompleksy Białorusi już w 2022 roku. Mogą one służyć do niszczenia celów oddalonych nawet o 300 kilometrów. To znaczy, że Moskwa chce przez tę budowę dać codo zrozumienia, że w jej zasięgu są nie tylko ukraińskie miasta, ale także cele w Polsce.