Gorąco na polsko-białoruskiej granicy. Nagranie Straży Granicznej

W miniony poniedziałek, w okolicach Czeremchy, Straż Graniczna odnotowała również próbę podpalenia posterunku polskich służb zlokalizowanego w pasie drogi granicznej. Na nagraniu opublikowanym we wtorek widać, jak jedna lub dwie osoby pokonują zaporę, podbiegają do posterunku i próbują go podpalić, po czym uciekają widząc nadjeżdżający patrol.