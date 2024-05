Limit zbierania grzybów w Polsce? Zapytaliśmy o to w badaniu

Polska to grzybowy raj. Nie dość, że mamy lasy, które chętnie rodzą wiele smakowitych grzybowych gatunków, to jeszcze, jeśli szczęście dopisze, możemy wynieść ich z lasu nieograniczoną ilość. Nie jest tak wszędzie na świecie. Czy w Polsce powinny zostać wprowadzone limity zbierania grzybów? Zapytaliśmy o to w nowym badaniu Ariadny dla Wirtualnej Polski.