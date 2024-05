Spór o polskie lasy zaognia się. Karty w rękach rządu?

- Ogólnopolska Narada o Lasach jest po to, by zadbać o najważniejsze lasy w Polsce - te ważne przyrodniczo i dla ludzi. Rozmawiamy, aby zapewnić przewidywalną przyszłość dla gospodarki leśnej. Zadbamy, aby wszyscy mieli głos i stworzyli trwałe zmiany. Łączy nas troska o lasy. Niech to będzie wartość, która pomoże znaleźć wspólne rekomendacje - przemawiał Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu.