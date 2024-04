Nie tylko Amazonia. Najstarsze lasy w Szwecji znikają w oczach

Przemilczany problem

Niechronione starodrzewy, na których skupili się badacze, stanowią ok. 8 proc. produktywnych gruntów leśnych w Szwecji. Stanowi to około 1,8 mln hektarów starodrzewów. To więcej, niż wynosi całkowita powierzchnia lasów nie tylko w mniejszych krajach europejskich, lecz również w Chorwacji, Słowacji, Słowenii, czy na Węgrzech.