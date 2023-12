Naukowcy przestrzegają. Załamanie klimatu może przyjść wcześniej, niż przewidywaliśmy

Naukowcy od dawna przestrzegali przed takimi konsekwencjami globalnego ocieplenia. W badaniach za najbardziej prawdopodobny scenariusz uznawali ten, w którym punkty krytyczne będą poważnie zagrożone przy ociepleniu o 1,5 st. C. Do tej pory działania ludzkości doprowadziły do ogrzania Ziemi o 1,2 st. C, a temperatury mogą wzrosnąć o kolejne 0,3 st. C jeszcze w tej dekadzie.