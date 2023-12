Więcej zgonów seniorów, miliardowe straty, niewydolny system zdrowia. Oto zmiana klimatu

Raport opublikowano w połowie listopada na krótko przed szczytem klimatycznym w Dubaju, który trwa do 12 grudnia. Światowi przywódcy będą negocjować tam dalsze działania związane z ochroną klimatu. Choć wdrażane przez nich polityki są coraz ambitniejsze, wciąż nie są one na tyle ambitne, by odpowiadały na zalecenia naukowców zajmujących się zmianą klimatu.