Mimo rekordowych zysków, kopalnie chcą miliardowych dopłat. Rząd powinien pójść im na rękę?

Podobnie uważa Krzysztof Bocian, analityk energetycznego think tanku WiseEuropa: - Dopłaty do górnictwa można w pewnym sensie porównać do utrzymywania przy życiu pacjenta, który jest skazany na smutny koniec. W sektorze jest coraz mniej zatrudnionych, coraz mniejsze wydobycie, coraz większe koszty wydobycia. Efekt jest taki, że w szybkim tempie spada jego efektywność. W 2015 r. średnie wydobycie na osobę zatrudnioną w sektorze to było 72 tony, w 2022 r. dla PGG to już tylko 53 tony, a w maju obecnego 2023 r. - 47 ton. W Polsce do wydobycia 1 ton węgla potrzeba ponad 2,5 razy więcej górników niż średnio na świecie i aż 10-krotnie więcej niż w USA czy Australii - wylicza ekspert.