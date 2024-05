Słowacja: Spotkanie polityków w Pałacu Prezydenckim zagrożone

Najsilniejszy sprzeciw wobec planowanego spotkania zgłosił lider najmniejszej partii koalicyjnej Słowackiej Partii Narodowej (SNS), Andrej Danko. - A co ja mam wspólnego z Czaputovą? - stwierdził. Dodał, że jedyną osobą, która może mu powiedzieć, żeby poszedł we wtorek do Pałacu Prezydenckiego, jest Fico. - Jeśli Robert Fico powie, że powinniśmy współpracować, to stanę obok Smeru - podkreślił lider SNS.