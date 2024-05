Postrach kierowców. Warszawa powiększy flotę

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie planuje zakup kolejnych pojazdów do e-kontroli - podaje "Gazeta Wyborcza". - Na potrzeby kolejnych rozszerzeń strefy płatnego parkowania chcielibyśmy kupić do sześciu kolejnych pojazdów, jeśli dostaniemy na to pieniądze od Rady Warszawy - powiedział "Stołecznej" Mikołaj Pieńkos z ZDM.