Rosjanie "wyłączyli" Starlinki? "Zostaliśmy całkowicie oślepieni"

Rosyjska ofensywa w kierunku Charkowa

Ukraińska 125. Brygada Obrony Terytorialnej – rozciągnięta wzdłuż około 40 km granicy obwodu charkowskiego z Rosją – używała dronów zwiadowczych do codziennego monitorowania. Wiedzieli, że Moskwa stale gromadzi siły do ​​ewentualnego ataku. "Jednak rankiem, kiedy to się stało, 10 maja, brygada utraciła wszystkie kanały wideo z powodu rosyjskich zakłóceń elektronicznych" - ustalili dziennikarze "The Washington Post".