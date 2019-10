Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Magdalena Ogórek: nikt już nie powie, że nie mamy demokracji w Polsce

Sondażowe wyniki wyborów 2019 są już znane. O komentarz poprosiliśmy redaktorkę Magdalenę Ogórek.

To jasny sygnał, że społeczeństwo było zmotywowane. Co więcej, trudno mi sobie wyobrazić, że ktokolwiek będzie mógł powiedzieć , że w Polsce nie ma demokracji. Naród, który masowo idzie do urn, to znakomity przykład społeczeństwa obywatelskiego. Po tych wyborach, kolejne zarzuty np. Fransa Timmermansa, czy KE dotyczące problemów z praworządnością w Polsce, będą tym bardziej absurdalne. To także silny mandat dla Prawa i Sprawiedliwości do rządzenia.

Pamiętajmy jednak, że wszystko może się jeszcze zmienić.