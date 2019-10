Wyniki wyborów 2019. Lewica pełna entuzjazmu. "Wracamy”

Wyniki wyborów 2019. - Zrobiliśmy to - powiedział Adrian Zandberg po ogłoszeniu wyników exit poll. Robert Biedroń zapewnił, że lewica będzie konstruktywną opozycją, której miejsce w Sejmie po prostu się należało.

- Wracamy do parlamentu, tam gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy, do świątyni demokracji - powiedział Robert Biedroń po ogłoszeniu wyników wyborów exit poll IPSOS .

- Ty nie miałeś nic, ja nie miałem nic, on nie miał nic, razem wróciliśmy do Sejmu – powiedział Włodzimierz Czarzasty, kierując swoje słowa do liderów lewicy. I zaznaczył, że lewicowa opozycja będzie "przygotowywała się do jak najlepszego rządzenia”.

- Zrobiliśmy to. To były szalone trzy miesiące po których wchodzimy do parlamentu – stwierdził Adrian Zandberg i dodał że "Jarosław Kaczyński ma problem”. - Bo będzie w Sejmie odważna opozycja - uznał. I dodał, że to "pierwszy krok do lewicowego rządu”.