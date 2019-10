WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne oprac. Piotr Białczyk 2 godziny temu Wyniki wyborów 2019. Jarosław Kaczyński podsumowuje wyniki Wyniki wyborów 2019. - Mamy zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Ale pamiętajcie - to są badania, to nie są wyniki ostateczne. Ale mamy powody do radości - mówił w Warszawie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że partia "otrzymała dużo, ale zasługuje na więcej". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyniki wyborów 2019. Jarosław Kaczyński na przemawia na wieczorze wyborczym (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News) - Zdołaliśmy wygrać przeciwko temu wielkiemu frontowi. Te wyniki powinny się utrzymać - jeśli się utrzymają, to będzie dalej dobra zmiana. Jeżeli te wyniki się potwierdzą to czekają nas kolejne 4 lata rządzenia. Będzie to także czas na refleksje - podsumujemy to co się udało, ale też to czego się nie udało dokonać - stwierdził Jarosław Kaczyński. - To co proponujemy jest realne i odpowiedzialne. Choć myślę, że podczas kampanii udało się wmówić części społeczeństwa że robimy coś nieodpowiedzialne. Musimy dotrzeć z prawdą do społeczeństwa - do wszystkich grup (...) Zaczynamy kolejny etap, pewnie nie będzie łatwiejszy, ale mam nadzieję, że skończony z większym sukcesem - podsumował prezes PiS. - Musimy więcej pracować w kwestiach realnych, ale także docierać do społeczeństwa. Istnieje ten stereotyp, że my jesteśmy dobrze, społecznie ukierunkowani itd., ale że nie znamy się na gospodarce. Tego się nie da słuchać! No może w pierwszej części tak, ale druga to bzdura - stwierdził Jarosław Kaczyński. Wyniki wyborów 2019. Premier Mateusz Morawiecki podsumowuje kampanie - Pełni radości możemy dziś powiedzieć, że nasz wynik daje nam ogromny społeczny mandat - mówił na Nowogrodzkiej premier Mateusz Morawiecki. - Ta droga była ciężka. Z plecakiem pełnym kamieni pod górę, ale pokazaliśmy że mamy ten ogromny przyrost społeczny - stwierdził szef rządu. - Te 7,5 - 8 mln Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu, Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Polska jest jedna - mówił premier Mateusz Morawiecki. - Dziękujemy wszystkim Polakom, także tym, którzy głosowali na naszych konkurentów. Będziemy przekonywać ich do naszej wizji przez najbliższe 4 lata - podsumował Mateusz Morawiecki. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące