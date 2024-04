Wybory samorządowe 2024. Ile czasu partie mają na usunięcie materiałów wyborczych?

Wybory samorządowe 2024. Umieszczanie materiałów wyborczych w przestrzeni publicznej

Posiłkując się przepisami Kodeksu wyborczego, łatwo znaleźć informację, gdzie w przestrzeni publicznej komitety wyborcze mogą umieszczać swoje materiały w związku z prowadzeniem kampanii danego kandydata lub partii. Takie materiały mogą znaleźć się na:

ścianach budynków,

przystankach komunikacji publicznej,

tablicach i słupach ogłoszeniowych,

ogrodzeniach,

latarniach,

urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Komitet wyborczy nie może zupełnie dowolnie umieszczać materiałów wyborczych w takich miejscach. Najpierw powinien uzyskać na to zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu lub urządzenia. Jeśli taki podmiot nie wyda zgody, to umieszczenie w miejscu publicznym nieprzeznaczonym do tego materiałów wyborczych i wystawianie ich na widok publiczny podlegać będzie karze ograniczenia wolności albo grzywny. Grzywna wynosi do 5000 zł.